Las últimas lluvias avivan las críticas por el estado de la maleza
Los afectados por el abandono de una finca situada en pleno centro de Vilagarcía
Aseguran que la última vez que se limpió fue en julio de 2024 | Vuelven a pedir ayuda al Concello
La maleza sigue desatando la indignación de vecinos y comerciantes en diferentes puntos de la comarca. Las últimas lluvias hacen que vaya en aumento en zonas próximas a viviendas y negocios, de ahí la preocupación mostrada por ciudadanos de diferentes puntos de O Salnés y Ullán en los últimos días.
Algunos sostienen que «se mantiene y agrava el riesgo de incendio, que será mayor en cuanto vengan unos días de sol», y otros alertan de que «estos solares abandonados son focos de proliferación de todo tipo de alimañas».
Especialmente llamativo resulta el caso de una parcela situada en pleno centro de Vilagarcía cuyo estado de abandono ya denunciaron los vecinos en repetidas ocasiones, tanto en el Concello como ante los propietarios del terreno y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
En este caso hablan tanto de abundancia de maleza y ratas como de la proliferación de árboles que prácticamente rozan las fachadas de las viviendas anexas y que, desde luego, invaden sus propiedades privadas.
Se trata de una finca sobradamente conocida muy próxima a terrenos públicos como el parque botánico Enrique Valdés Bermejo, O Castriño y Castro de Alobre.
Un terreno, cabe insistir, que limita con los edificios de la calle de Vista Alegre como con la Travesía de Pablo Picasso y el colegio de educación especial Princesa Letizia.
Es por ello que los vecinos vuelven a pedir ayuda al Concello de Vilagarcía, instándolo a actuar de forma subsidiaria en caso de que los propietarios de la parcela se nieguen a adecentarla.
En este sentido, los vecinos muestran imágenes que prueban a que «la última limpieza realizada en esta finca se realizó el 31 de julio de 2024».
De ahí que lamenten que no se le haya vuelto a tocar desde entonces y pidan al Concello e incluso a la Xunta de Galicia que actúen en consecuencia «antes de que tengamos una desgracia que lamentar».
Algunos se aferran a un clavo ardiendo y dicen tener la esperanza de que la finca, de los mismos propietarios que el Pazo de Vista Alegre, sea adecentada «ahora que va a celebrarse allí la romería de Folk no Alobre, pues si no lo hacen por nosotros y la gran cantidad de gente que a diario pasea por la zona, al menos que lo hagan para lucir esa fiesta».
