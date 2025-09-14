Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El teatro valgués abre su lista de plazas para el nuevo curso

HUGO DE DIOS

Valga

La Escuela de Teatro de Valga prepara el inicio curso para el mes de octubre. Esta actividad «busca convertir el escenario en un espacio de encuentro, de aprendizaje y de creación compartida», explican desde el Concello.

La actriz y creadora Iria Azevedo, que dirige la Escuela, quiere ir más allá, convirtiéndose «en una herramienta de participación ciudadana y transformación cultural», en la que los integrantes «puedan descubrir nuevas habilidades, ganar confianza y formar parte de un proyecto colectivo», completan. Se formarán tres grupos: infantiles, juveniles y adultos.

