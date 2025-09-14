Talleres y visitas: las nuevas apuestas de Vilarello Paradise

Vilarello Paradise se reinventa tras una recta final de verano protagonizada por la playa, el buen tiempo y las rutas de paddle surf.

«A pesar de que no pudimos promocionarlo tanto, salieron bastantes y ya estamos pensando en las del año que viene», cuenta sobre los paseos fluviales Nahila Iglesias, encargada del establecimiento junto a Alejandro Tendero.

Ahora, con el verano y las altas temperaturas en segundo plano buscan una nueva forma de propulsar su negocio. Por ello, plantean dos nuevos proyectos.

El primero de ellos va relacionado con los colegios. Buscan introducirse en el ámbito para organizar «excursiones de fin de curso y otras actividades en una zona habilitada para el aparcamiento de autobuses».

Así podrían comenzar su «temporada fuerte» un par de meses antes, «sobre finales de abril o principios de mayo».

Además, relacionado con el paddle surf, están planteándose comenzar a impartir cursos de iniciación, «sería una especie de surf camp, pero de paddle», explica Iglesias.

El cartel de actividades

Aunque, la gran iniciativa de cara a la temporada de otoño e invierno pasa por la utilización del Aula Naturaleza, anexa al recinto de hostelería.

«Aquí puede venir quien quiera a organizar lo que quiera», afirman desde Vilarello. Buscan preparar charlas, talleres y cualquier tipo de actividad «que enriquezca a los asistentes».

«Si alguno de los organizadores quiere cobrar por sus servicios, se llevaría la recaudación íntegra», admite, repitiendo que su principal objetivo es dar a conocer el establecimiento. Hasta el momento, ya cuentan con varias actividades planeadas.

Durante este fin de semana han organizado un club de labores. Por ahora, son seis los miembros que lo conforman para una actividad «que muchas veces no tienes tiempo», recuerda Nahila Iglesias.

Uno de los más destacados llegará el próximo 25 de septiembre. Se trata de una sesión de meditación gratuita llevada a cabo por una profesora con más de 20 años de experiencia.

Consolidar las más populares

«Las solicitudes están a tope y probablemente tendremos que cerrar el grupo», cuentan, añadiendo que es una actividad que tratarán de consolidar e «implementar de forma semanal».

El último planteado hasta la fecha trabajará con personas mayores la prevención de caídas. Está fijado para el día 3 de octubre y ya suman cinco participantes que han reservado su plaza con varias semanas de antelación.

Durante la temporada veraniega han visitado Vilarello Paradise clientes de diferentes rincones de Galicia, aunque la mayoría son de las proximidades de Valga. De cara al futuro valoran posibles mejoras como en el servicio de cocina.

«Contamos con una freidora de aire, una cocina eléctrica y estamos esperando por el horno2, confiesa Iglesias sobre el equipamiento de la cafetería.

De momento, no se plantean una gran reforma, tan solo lo básico para poder ofrecer «bocadillos, pizzas y comidas del estilo».

Dejando claro que su prioridad a día de hoy es «potenciar y consolidar las actividades complementarias en el aula de cara a la temporada de verano».