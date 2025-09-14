Rías Baixas supera los 40 millones de kilos y ya va a por los 50

Cuando resta prácticamente una semana para completar el grueso de la vendimia, la Denominación de Origen Rías Baixas ya supera la barrera de los 40 millones de kilogramos de uva.

Quiere esto decir que esta marca de calidad ha logrado una cosecha histórica, con margen aún más que suficiente para alcanzar en los próximos días los 50 millones de kilos que se marcaban como estimación de vendimia hace casi un mes.

Vendimia para la bodega Terras Gauda. / FdV

Y lo mejor de todo es que, a pesar de la lluvia que tanto trastocó la recolección en algunas bodegas, todos los consultado insisten en destacar la calidad de la uva, que en palabras de Agustín Lago, director técnico de la Denominación de Origen Rías Baixas, tiene «un grado alcohólico y una acidez correctos».

Tanto es así que «podemos decir que esta vendimia está cumpliendo con todas las expectativas que ya se anunciaron en el Informe de Estimación de la Cosecha 2025, presentado por el Órgano de Control y Certificación», insiste.

El mejor momento posible

Se vive, por tanto, el mejor momento posible para el Consello Regulador, que preside el arousano Isidoro Serantes, y para el buque insignia de este sello, el albariño.

Es el resultado, hay que insistir, de unas condiciones de cosecha excepcionales, con un invierno y una primavera muy cálidos y húmedos a los que siguió un mes de junio muy seco, y el más cálido desde que existen registros.

La preparación de la vinificación en Adegas Casa da Barca. / M. Méndez

Por eso ahora no deja de entrar uva en bodega. Y no toda la que muchos quisieran, ya que el rendimiento por hectárea está limitado.

38 millones

A las seis de la tarde de ayer se habían introducido en despalilladoras y tanques 38 millones de kilos. Y seguía entrando más y más uva, con ingentes cantidades ya en cajas bajo las parras a la espera de ser trasladada, de ahí que a esa hora pudiera pronosticarse que en lo que restaba de jornada iban a alcanzarse, sin problema, los 40 millones antes citados.

De esos primeros 38 millones de kilos, alrededor de 26 millones correspondían a la subzona productora Val do Salnés, casi 8 millones a Condado do Tea, más de 4 millones a O Rosal, 472.000 kilos a Ribeira do Ulla y los casi 80.000 kilos restantes, a Soutomaior.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Variedades

En cuanto a las variedades, 37 de los primeros 38 millones de kilos correspondían al albariño, junto a 156.000 kilos de caíño blanco, 11.600 de caíño tinto, 245.000 de godello, 190.000 de loureira blanca y más de 177.000 de treixadura.

Eso en lo que respecta al conjunto de la Denominación de Origen. Atendiendo a lo ocurrido en cada subzona y a los datos provisionales en poder del Consello Regulador, destacaba que O Salnés ya había aportado hasta ayer por la mañana unos 25 millones de kilos de albariño, mientras que en Condado do Tea se habían recogido más de 7 millones de esta variedad y en O Rosal se rozaban los 4 millones.