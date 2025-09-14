Rías Baixas supera los 40 millones de kilos y ya va a por los 50
Aún quedan jornadas de trabajo por delante para llegar a marcar el récord absoluto
A estas alturas la Denominación de Origen ya ha logrado una de las mejores cosechas de su historia
Cuando resta prácticamente una semana para completar el grueso de la vendimia, la Denominación de Origen Rías Baixas ya supera la barrera de los 40 millones de kilogramos de uva.
Quiere esto decir que esta marca de calidad ha logrado una cosecha histórica, con margen aún más que suficiente para alcanzar en los próximos días los 50 millones de kilos que se marcaban como estimación de vendimia hace casi un mes.
Y lo mejor de todo es que, a pesar de la lluvia que tanto trastocó la recolección en algunas bodegas, todos los consultado insisten en destacar la calidad de la uva, que en palabras de Agustín Lago, director técnico de la Denominación de Origen Rías Baixas, tiene «un grado alcohólico y una acidez correctos».
Tanto es así que «podemos decir que esta vendimia está cumpliendo con todas las expectativas que ya se anunciaron en el Informe de Estimación de la Cosecha 2025, presentado por el Órgano de Control y Certificación», insiste.
El mejor momento posible
Se vive, por tanto, el mejor momento posible para el Consello Regulador, que preside el arousano Isidoro Serantes, y para el buque insignia de este sello, el albariño.
Es el resultado, hay que insistir, de unas condiciones de cosecha excepcionales, con un invierno y una primavera muy cálidos y húmedos a los que siguió un mes de junio muy seco, y el más cálido desde que existen registros.
Por eso ahora no deja de entrar uva en bodega. Y no toda la que muchos quisieran, ya que el rendimiento por hectárea está limitado.
38 millones
A las seis de la tarde de ayer se habían introducido en despalilladoras y tanques 38 millones de kilos. Y seguía entrando más y más uva, con ingentes cantidades ya en cajas bajo las parras a la espera de ser trasladada, de ahí que a esa hora pudiera pronosticarse que en lo que restaba de jornada iban a alcanzarse, sin problema, los 40 millones antes citados.
De esos primeros 38 millones de kilos, alrededor de 26 millones correspondían a la subzona productora Val do Salnés, casi 8 millones a Condado do Tea, más de 4 millones a O Rosal, 472.000 kilos a Ribeira do Ulla y los casi 80.000 kilos restantes, a Soutomaior.
Variedades
En cuanto a las variedades, 37 de los primeros 38 millones de kilos correspondían al albariño, junto a 156.000 kilos de caíño blanco, 11.600 de caíño tinto, 245.000 de godello, 190.000 de loureira blanca y más de 177.000 de treixadura.
Eso en lo que respecta al conjunto de la Denominación de Origen. Atendiendo a lo ocurrido en cada subzona y a los datos provisionales en poder del Consello Regulador, destacaba que O Salnés ya había aportado hasta ayer por la mañana unos 25 millones de kilos de albariño, mientras que en Condado do Tea se habían recogido más de 7 millones de esta variedad y en O Rosal se rozaban los 4 millones.
Preocupación por la gran cantidad de uva que quedará en las cepas
Las previsiones de vendimia en el seno de la Denominación de Origen Rías Baixas hablan de unos 50 millones de kilos de uva.
Será así después de que se acordara mantener el rendimiento habitual, establecido en 12.000 kilos por hectárea.Pero este año «hay más uva que nunca», de ahí que algunos viticultores, como también diversas centrales sindicales, muestren su preocupación y lamenten que «va a quedar mucho racimo colgado de las cepas».
Uno de los viticultores consultados explica: «Nosotros tenemos alrededor de 9.000 kilos de uva y quedarán en las viñas entre 1.600 y 2.000 kilos, lo que supone perder alrededor de 4.000 euros. Y eso que nosotros tenemos una plantación pequeña, por lo que perderán mucho más aquellos que tengan entre una y dos hectáreas de viñedo».
