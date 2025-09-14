Ravella inicia obras en O Cavadelo, Rubiáns, Sobradelo, Faxilde y Carril

La empresa Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa (Marconsa) será la encargada de ejecutar la segunda fase del Plan de Asfaltados de viales municipales de Vilagarcía de este año 2025. En este paquete se incluyen actuaciones tan demandadas como el arreglo de los pavimentos de la rotonda de O Cavadelo o del acceso al Hospital do Salnés, que llevan años muy deteriorados. Los trabajos deberían estar finalizados antes de que termine este año.

El Ayuntamiento sacó a concurso la ejecución del plan con un presupuesto de licitación de 331.000 euros, y se presentaron cinco ofertas. La mesa de contratación ha propuesto para adjudicación la de Marconsa tras examinarlas todas porque ofreció la mayor rebaja económica.

Baches y grietas frente a la Finca Douro. / Iñaki Abella

En concreto, esta empresa con sede en Godos (Caldas) se compromete a realizar los trabajos por 286.000 euros (IVA incluido), lo que supone una rebaja de 45.000 euros sobre el presupuesto base de licitación.

En el concurso convocado por Ravella se tenían en cuenta otras dos variables: ampliar el periodo de garantía de las obras de un año a cinco, y reducir el plazo de ejecución de tres meses a dos. Las cinco firmas constructoras ofertaron ambas mejoras, de modo que finalmente la adjudicación recaerá en la mercantil que hizo la oferta más baja, a falta de que la junta de gobierno dé el visto bueno a la propuesta de la mesa de contratación.

El segundo lote del Plan de Asfaltados, en el que se encuadra este contrato, comprende obras de arreglo del firme en el acceso al Hospital do Salnés, la rotonda de O Cavadelo (solo en una mitad de la misma) y otras siete vías, situadas en Sobradelo, Faxilde, O Piñeiriño, Trabanca Sardiñeira y Carril.

Pavimento provisional en Rodrigo de Mendoza tras las obras de saneamiento. / Iñaki Abella

Las obras afectarán a calles como San Andrés, Fondo da Vila, Ramón Martínez, Adolfo Pedrido Morla, Feal o Marxiada, donde también se colocarán reductores de velocidad y se renovarán redes de fecales y pluviales, respectivamente. El listado lo completan Fonte de Faxilde, el tramo de acceso a la rotonda del centro de Ande desde la N-640 y una de las mitades de la rotonda de la avenida Valle Inclán (O Cavadelo).

Rodrigo de Mendoza

La calle Rodrigo de Mendoza es uno de los viales del centro urbano en peor estado, pues hace más de 20 años que no se renueva el pavimento de forma integral; a mayores, se ha deteriorado mucho más en los últimos meses debido a las obras de construcción del tanque de tormentas de Fexdega y de ampliación de las tuberías desde el río de O Con, ya que ha sido necesario abrir varias zanjas y el paso de maquinaria pesada ha sido habitual.

La asociación Fonte da Coca lleva meses reclamando con insistencia el arreglo de esta calle. El Ayuntamiento está a la espera de que la Xunta de Galicia finalice las obras del tanque de tormentas, puesto que el contrato del proyecto de saneamiento ya incluye el arreglo de las partes de la carretera dañadas durante las obras. Pero la administración local es partidaria de aprovechar para reasfaltar toda la avenida.