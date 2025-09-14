El puente que cambió a todo un pueblo

Imaginar hoy A Illa sin la presencia del puente que le une al continente sería algo imposible. El pequeño municipio arousano descubrió todo un mundo aquel 14 de septiembre de 1985 con la posibilidad de viajar a cualquier parte sin necesidad de estar pendiente de la antigua motora, e incluso, aunque se mantienen algunos dejes todavía, ha modificado de manera importante la que fue su particular idiosincrasia. Lo sabe muy bien el que fue uno de sus impulsores, Sito Vázquez, nombre clave en la consecución de la infraestructura tras liderar el movimiento vecinal que se originó para su construcción y que consiguió alinear todos los astros para que fuese posible. Y eso que él, a título particular, no era precisamente partidario de un puente ya que «sabía que iba a cambiar muchas cosas, prefería otras alternativas, pero implicaban a demasiados ministerios e iba a resultar todavía más difícil de llevar a cabo».

Vázquez echa la vista atrás y reconoce que «es evidente que mejoramos en muchos aspectos; la libertad de desplazarnos a donde queramos, la atención a cualquier situación médica grave; ahora viene una ambulancia y te garantiza estar en unos minutos en un hospital, pero antes había que depender de un barco, pero no siempre el mar estaba en condiciones para navegar». Pero también ha supuesto «la llegada del turismo masivo o de los atascos en el puente cada verano que acabaron con esa tranquilidad que respiraba A Illa».

Eso sí, la llegada del puente hace cuarenta años también acabó como «la tranquilidad que tenían los vecinos de A Illa; éramos felices, había mucha más solidaridad y la gente socializaba mucho más que ahora porque vivíamos en un ambiente mucho más natural, pero todo eso se ha ido perdiendo poco a poco». Vázquez reconoce que «todavía se mantienen algunos tics de nuestra particular idiosincrasia, pero ahora somos una sociedad como cualquier otra que exista más allá del puente». Eso sí, coincide en señalar que «nadie ahora pondría en entredicho la necesidad del puente, pero los que vivimos aquella Illa tenemos morriña de ella».