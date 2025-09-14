El PP culpa a la zona residencial de la caída de ingresos en la hostelería local

Ni evitaron la masificación ni los atascos en el puente en horas punta, pero han menguado de forma notable los ingresos de la hostelería local este verano. Así de contundente se muestra el Partido Popular de A Illa al analizar las restricciones de tráfico impulsadas desde el concello antes del verano.

Los conservadores insisten en que la zona residencial ha causado un severo perjuicio a la hostelería y al comercio del casco urbano al «haber dejado de ganar mucho dinero pues, aunque es evidente que vino mucha gente al paraíso de A Illa, los visitantes se quedaron en O Bao y en Carreirón». Esto implica que «seguimos con los mismos problemas, pero con el agravante de que los ingresos económicos se han recortado a causa de la zona residencial, aplicada en el centro, donde no había problemas de tráfico, ni siquiera durante el verano, ni las calles eran una autopista en las que faltase la seguridad».

El PP isleño cree que Luis Arosa busca «reafirmar su error, insistiendo en que el plan ha sido un éxito» y le pide mayor prudencia con los datos tras afirmar que, solo en el mes de julio, vinieron 600.000 personas a A Illa «porque de ser cierto este dato, habría que revisar muy al alza las cifras turísticas de Galicia y de España». Este volumen de visitantes, recuerdan también que se debe al tirón que tiene Galicia como destino de referencia, pero insisten en que «el centro se vació bastante, excepto durante las fiestas gastronómicas, por lo que seguimos masificados pero con menos dinero en el bolsillo».

Por otra parte, la formación conservadora considera que el mantenimiento de estas prohibiciones de circulación durante el invierno son «un error por duplicado» y cree que, con ellas y la ordenanza de pago por el estacionamiento, que entró esta semana en vigor, el gobierno bipartito «solo busca recaudar» advirtiendo del malestar, incluso entre los vecinos de A Illa, que va a provocar la llegada de las primeras sanciones.

«Ahora que va a comenzar el mal tiempo, a ver quien estaciona lejos del centro y va caminando bajo la lluvia a comprar en un comercio o a tomar algo. Estos diez meses se van a hacer muy largos para los negocios porque, exceptuando a los vecinos, no van a tener a nadie, ya que las medidas son muy duras, excesivas y totalmente disuasorias», explican desde el PP. Por último, los populares reclaman al alcalde que, ya que dio las «hipotéticas y exageradas» cifras de visitantes en el mes de julio, actúe con la misma transparencia en el caso de los usuarios del autobús circular que partía de O Bao, «ya que parece que esta iniciativa, que nos costó 13.000 euros, ha sido un auténtico fracaso, ya que alguna que otra vez vimos a tres personas». Insisten en que aguardan con «mucha expectación» los datos para saber la rentabilidad de la inversión realizada.