El PP acusa a Abal de incumplir su compromiso de bajar el IBI al 0,4

El Partido Popular de Cambados acusa al edil de Obras, José Ramón Abal, de «mentirle descaradamente a los vecinos, faltarle a sus votantes e incumplir sus compromisos y que ahora se jacta de que su postura va a orientarse a mantener congelado el Imposto de Bens e Inmobles (IBI) en vez de apoyar la subida del 35% promovida por el cuatripartito, pero en su programa electoral se recogía explícitamente la bajada de tipo de este tributo al mínimo legal, del 0,40, para favorecer la revitalización económica del concello». Los conservadores se atreven a tildar este movimiento de Abal como «de una desfachatez extrema, porque esto estaba en sus 14 puntos ineludibles para el pacto de gobierno, los cuales se vienen incumpliendo de forma constante».

La formación que lidera Sabela Fole recuerda al edil independiente que «no tiene excusas para su cambio de criterio, amparada en su soledad y en la imposibilidad aritmética de alcanzar una mayoría para bajar el IBI, como prometió» pues entidenden que puede promover esta bajada ya que «contaría con nueve votos a favor si los negocia, porque en esta formación estamos siempre abiertos al diálogo». Los populares se consideran «la única formación que, además de ser las más representativa de Cambados, está manteniendo sus argumentos, coherencia y trabajo durante todo el mandato» y culpa al edil de estar en el centro del deterioro de la política en Cambados.