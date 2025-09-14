La Peña Carcamáns de A Illa pone rumbo a Vigo para animar al Celta frente al Girona

Unos 200 integrantes de la Peña Carcamáns ha embarcado esta mañana en un catamarán con rumbo a Vigo en el muelle de O Xufre, en A Illa de Arousa.

La intención es llegar al muelle vigués de A Laxe sobre las 12.00 horas para asistir al encuentro que los celestes juegan hoy contra el Girona (14.00 horas en Balaídos).

Viajarán a unos 11 o 12 nudos en el Piratas de Canexol en una jornada bastante desapacible, con lluvia y marejada, aunque no creen q pueda ser un problema para animar al Celta.

Esta es la quinta ocasión en que realizan este reto y en todas ellas, el Celta sacó un resultado positivo.