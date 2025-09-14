Las obras de la calle Clara Campoamor se notan en la caja

Aunque hace unos meses el gobierno de Vilagarcía garantizó que las obras se ejecutarían sin retraso alguno, y de acuerdo con los plazos establecidos, vecinos y comerciantes están indignados por la tardanza acumulada en la peatonalización, humanización y/o embellecimiento de la calle Conde Vallellano.

Lo cierto es que el Concello tenía razón al decir que se ajustaría a los plazos. Lo que no había dicho era que los plazos se irían ampliando o amoldando en función de las necesidades que pudieran surgir.

Pero lo cierto es que pasó tanto tiempo que incluso cambió el nombre de la calle, que ahora se conoce como Clara Campoamor; una artería fundamental en el callejero de Vilagarcía para la que recientemente se anunció una ampliación de plazo –hasta mediados de octubre– y de presupuesto –se va a casi 700.000 euros–, como ya de detalló en FARO DE VIGO hace días.

Estado de la calle Clara Campoamor, ayer. / M. Méndez

Todo esto desata el enfado de vecinos y comerciantes, estos últimos convencidos durante mucho tiempo de que «las obras iban a acabar antes».

Por eso citan palabras del propio alcalde, quien en conversación con alguno de ellos les habría dicho: «He arrancado el compromiso a la empresa adjudicataria de que terminará la obras entre junio y julio», causando así las menores molestias posibles en el comienzo del verano.

Pero «estamos ya a mediados de septiembre y aún tenemos que esperar un mes más, por lo que seguimos pagando muy caras las consecuencias de estas obras», esgrimen los propios comerciantes.

Vista aérea de la calle, ayer. / M. Méndez

«Es demasiado tiempo para una calle tan pequeña, por muchas dificultades que hayan surgido», esgrimen otros.

Hay incluso quienes aseguran que «estas obras, con toda la calle llenas de vallas, desaniman por completo a la gente, de ahí que nos arruinaran la campaña de primavera, la de verano y, ahora, la vuelta al cole».

Estos empresarios, algunos obligados a barrer la entrada a sus tiendas y el interior de las mismas «hasta seis veces al día», a causa de la arena y el polvo que proceden de los trabajos de humanización, insisten en que «desde el principio hemos dicho que no estamos en contra de la obra, pero exigíamos que se acelerara la obra al máximo y que el Concello la vigilara para que no pasara lo mismo que en Arzobispo Lago». Y resulta que «se está repitiendo la historia», lamentan.

La zona aún en obras. / M. Méndez

Más caídas

A la espera del estreno de la remozada calle de Clara Campoamor, donde ayer se registraron nuevas caídas de peatones a causa de la gravilla utilizada en el vial, hay que recordar que la modificación del proyecto de obra costará finalmente 109.300 euros, según se hizo constar en la Junta de Gobierno de Vilagarcía. Esto supone que el coste final de la remodelación ascenderá a 661.650 euros, es decir, casi un 20 por ciento más de lo previsto inicialmente en el contrato.

En cuanto al plazo, el Ayuntamiento ha autorizado a la empresa constructora una ampliación de dos meses, de ahí que deba finalizar los trabajos a mediados de octubre.