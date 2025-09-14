Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meis impulsa una campaña para la promoción del compostaje

R. A.

Meis

El Concello de Meis pondrá en marcha esta semana una campaña informativa para promocionar el compostaje doméstico entre sus vecinos a fin de mejorar el tratamiento de los residuos domésticos. Esta campaña cuenta con la colaboración de la Xunta y de la Mancomunidade de O Salnés y consistirá en charlas por todas las parroquias explicando como se realiza esta actividad y cuales son los beneficios que se consiguen con ello. En cada una de las parroquias se van a realizar dos charlas informativas, una a las 10.30 y otra a las 17.30 con el fin de facilitar a los vecinos su asistencia.

La primera de estas charlas se desarrollará en el Centro Cultural de Paradela mañana, mientras que el resto tendrán lugar en el Multiusos de O Mosteiro el martes, en el Centro Cultural de San Lourenzo el miércoles, en el Centro Social de Armenteira el jueves y en el Centro Sociocultural de San Salvador el viernes.

Al término de las charlas, se repartirá un kit de compostaje entre todos los asistentes para que puedan comenzar a convertir los restos de comida de sus casas en fertilizante para el jardín y reducir así la cantidad de basura que generan y que se evita enviar a Sogama, reduciendo así los costes del servicio para los concellos.

