Meis impulsa una campaña para la promoción del compostaje

El Concello de Meis pondrá en marcha esta semana una campaña informativa para promocionar el compostaje doméstico entre sus vecinos a fin de mejorar el tratamiento de los residuos domésticos. Esta campaña cuenta con la colaboración de la Xunta y de la Mancomunidade de O Salnés y consistirá en charlas por todas las parroquias explicando como se realiza esta actividad y cuales son los beneficios que se consiguen con ello. En cada una de las parroquias se van a realizar dos charlas informativas, una a las 10.30 y otra a las 17.30 con el fin de facilitar a los vecinos su asistencia.

La primera de estas charlas se desarrollará en el Centro Cultural de Paradela mañana, mientras que el resto tendrán lugar en el Multiusos de O Mosteiro el martes, en el Centro Cultural de San Lourenzo el miércoles, en el Centro Social de Armenteira el jueves y en el Centro Sociocultural de San Salvador el viernes.

Al término de las charlas, se repartirá un kit de compostaje entre todos los asistentes para que puedan comenzar a convertir los restos de comida de sus casas en fertilizante para el jardín y reducir así la cantidad de basura que generan y que se evita enviar a Sogama, reduciendo así los costes del servicio para los concellos.