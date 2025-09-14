Lendakaris Muertos cede el testigo a la sardiñada popular de Revenidas

Lendakaris Muertos dijo adiós a Galicia sobre el escenario de Revenidas, en Vilaxoán. La banda navarra ofreció un concierto cargado de intensidad y letras ácidas y reivindicativas en su despedida en plena hora de comer. Pero no fueron ellos los únicos protagonistas en las 18 horas de música que se vivieron ayer en el parque de Dona Concha, con la presencia de grupos como Dakidarría, Heredeiros da Crus, Mondra o FRAC entre otros muchos, que se fueron sucediendo sobre los dos escenarios del recinto del festival.

El buen sabor de boca que dejó el día de ayer se completa en la última jornada de uno de los festivales más importantes de Galicia, la que guarda toda la esencia del nacimiento de Revenidas. La de hoy será la jornada en la que se celebre la sardiñada Revenidas-Turismo Rías Baixas, un acto con entrada libre y en el que se van a poder degustar las que probablemente sean las mejores sardinas del mundo al ritmo de Os Terribles de Arousa, As do Xeito y la Mekánika Rolling Band.

El público llenó el recinto de Doña Concha. | IA

Tras la sardiñada, dará comienzo la Gala Circo Solidario, sobre las 17.30 horas, con entrada también gratuita y en la que se podrán realizar aportaciones voluntarias cuyo destino será la ayuda humanitaria a Palestina. La gala irá acogiendo una sucesión de espectáculos de magia, clown, música y circo protagonizada por varios nombres destacados de la escena gallega y catalana de los espectáculos en la calle.

A la jornada le restarán dos conciertos con entrada gratuita. Sobre las 19.45 horas actuará la Orquestra Bravú Xangairy el Revenidas finalizará con un concierto de Terrae. También habrá los Concertos A Bordo, con Dakidarría, Budiño y Xabier Díaz.