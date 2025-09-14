Lendakaris Muertos cede el testigo a la sardiñada popular de Revenidas
La emblemática banda navarra se despidió de Galicia tras anunciar un parón indefinido
Lendakaris Muertos dijo adiós a Galicia sobre el escenario de Revenidas, en Vilaxoán. La banda navarra ofreció un concierto cargado de intensidad y letras ácidas y reivindicativas en su despedida en plena hora de comer. Pero no fueron ellos los únicos protagonistas en las 18 horas de música que se vivieron ayer en el parque de Dona Concha, con la presencia de grupos como Dakidarría, Heredeiros da Crus, Mondra o FRAC entre otros muchos, que se fueron sucediendo sobre los dos escenarios del recinto del festival.
El buen sabor de boca que dejó el día de ayer se completa en la última jornada de uno de los festivales más importantes de Galicia, la que guarda toda la esencia del nacimiento de Revenidas. La de hoy será la jornada en la que se celebre la sardiñada Revenidas-Turismo Rías Baixas, un acto con entrada libre y en el que se van a poder degustar las que probablemente sean las mejores sardinas del mundo al ritmo de Os Terribles de Arousa, As do Xeito y la Mekánika Rolling Band.
Tras la sardiñada, dará comienzo la Gala Circo Solidario, sobre las 17.30 horas, con entrada también gratuita y en la que se podrán realizar aportaciones voluntarias cuyo destino será la ayuda humanitaria a Palestina. La gala irá acogiendo una sucesión de espectáculos de magia, clown, música y circo protagonizada por varios nombres destacados de la escena gallega y catalana de los espectáculos en la calle.
A la jornada le restarán dos conciertos con entrada gratuita. Sobre las 19.45 horas actuará la Orquestra Bravú Xangairy el Revenidas finalizará con un concierto de Terrae. También habrá los Concertos A Bordo, con Dakidarría, Budiño y Xabier Díaz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro heridos cuando esperaban al bus en una discoteca de Pontecesures para volver a casa
- Proyectan un viñedo sostenible de una hectárea en el litoral de Cambados
- Preocupación vecinal por las peleas en Vilagarcía
- Las cofradías se rebelan contra las exigencias de Capitanía y el ISM
- Perico Delgado descubre los encantos de las Rías Baixas
- San Mauro Velatorios avanza en las obras del nuevo tanatorio de O Grove
- El Puerto subasta un buque abandonado y en riesgo de hundimiento por 34.000 euros
- El pulso entre Parquistas de Carril, cofradía y Concello se endurece