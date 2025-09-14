A Illa promociona en tapas uno de sus manjares más exquisitos, la almeja rubia

Almejas al estilo oriental, al estilo Saratoga, a la marinera con soja o en salsa roja son solo algunas de las delicias que se pueden degustar en los once establecimientos de A Illa que participan en la tercera edición de «O mar en tapas», una iniciativa de la organización de Produtores (OPP-20) para promocionar e impulsar el consumo de una de las especies más comercializadas en su lonja, la almeja rubia. La iniciativa se puso en marcha en la jornada de ayer con la presencia de la titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde, y la colaboración del Concello de A Illa, que aporta 2.000 euros, y continuará hoy.

Para ello, la OPP-20 ha repartido 27 kilogramos de almeja rubia a los once establecimientos que participan en esta iniciativa que «está incluida en nuestros planes de comercialización y que tiene como principal objetivo poner en valor el trabajo de nuestros marineros y dar a conocer nuestros productos», explica el patrón mayor de la Cofradía, Juan José Rial Millán.

Las tapas fueron degustadas durante toda la jornada de ayer. / FDV

La importancia de esta especie es capital para A Illa, como reconoce Millán ya que «de ser una especie de poco valor hace algunos años, ha sido la que ha conseguido salvarnos la campaña de verano gracias al incremento en el precio que ha experimentado». De ella, el patrón mayor destaca su sabor y su capacidad para maridar con cualquier producto. Los establecimientos que participan son : Restaurante A Meca, Café Bar Saratoga, O Novo Tuno, Restaurante Ennos’s, Restaurante-Bar López, Brasería A Salga, Churrasco Con do Sol, A Boa Vida Gastrobar, Tapería A Chabola, Vinoteca Aldea y Ribeirán Café Bar. Los clientes podrán puntuar las tapas y participarán en el sorteo de dos kilogramos de marisco de A Illa.