Greenpeace recala en Arousa con su campaña por una movilidad sostenible

La organización ecologista Greenpeace está inmersa en una campaña para fomentar modelos de movilidad sostenible, y recalará con ella en Vilagarcía. El próximo sábado, día 20, voluntarios y activistas de Greenpeace montarán una mesa informativa en la plaza de la estación de tren, para explicar a los usuarios algunas de las medidas que propone la entidad ecologista para reducir la contaminación vinculada al transporte.

Greenpeace defiende un abono único para todo el transporte público, y universal, como medida estrella para reducir el uso de los vehículos particulares. La organización ecologista considera que el transporte público es un derecho básico de los ciudadanos y que, con independencia de la zona en la que vivan, las administraciones públicas deben ofrecerles unos servicios mínimos que les permitan desplazarse de forma sostenible y sin dependencia del vehículo privado. «El transporte público es una solución que mejora la vida de las personas, favorece la igualdad y la equidad y a su vez reduce las emisiones de CO2 y disminuye la dependencia de los vehículos privados», apuntan desde Greenpeace.

Vilagarcía cuenta con una estación de tren que le permite conectarse con ciudades como Vigo, Santiago o A Coruña, pero también con Madrid mediante alta velocidad. El Ayuntamiento lleva años reclamando una estación intermodal, para la Xunta mantiene el proyecto en punto muerto.