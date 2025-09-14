La Diputación destina 5.200 euros para la traída de Serantes

La Diputación de Pontevedra ha aprobado destinar recursos del plan +Novaqua a una de las comunidades de montes de Vilanova de Arousa. Sed trata de la comunidad de usuarios de agua de Serantes, en la parroquia vilanovesa de Baión, que recibirá más de 5.200 euros para la renovación de su concesión, una partida que está incluida en una de más de 300.000 euros de la que se beneficiarán 61 comunidades de aguas de la provincia de Pontevedra, entre ellas, varias de la comarca arousana.

Fueron 85 las comunidades de aguas que presentaron solicitudes para optar a estas ayudas. De ellas, 9 quedaron excluidas por no poseer los requisitos fijados en la base de la convocatoria y otras siete no presentaron la documentación en el plazo exigido no enmendaron su solicitud. Al ser mayor la demanda que el crédito disponible, pese a incrementar la dotación de los 100.000 euros iniciales a los 300.000, fue necesario realizar un sorteo a través del cual se seleccionaron las 61 comunidades de aguas que se benefician de la medida.

Luis López, presidente de la entidad, reconocía ayer que «la elevadísima demanda de estas ayudas está a poner encima de la mesa la necesidad existente entre el movimiento vecinal y asociativo, ignorado por el anterior gobierno provincial, algo que vamos a cambiar».