Afrontan el saneamiento vegetal del parque Enrique Valdés Bermejo

Desde hace unos días se llevan a cabo trabajos de saneamiento vegetal en el parque botánico Enrique Valdés Bermejo, situado en pleno corazón de Vilagarcía y una de sus joyas verdes.

Los operarios se encargan de podar y talar árboles que se encuentran en mal estado, caídos o a punto de desplomarse sobre los senderos que serpentean por este concurrido espacio natural.

Es el anticipo de las obras adjudicadas hace un par de meses por el gobierno de Ravella para lograr la recuperación de un muro, un barandilla y las escaleras de una de las zonas de acceso al Castro Alobre.

La pasarela y uno de los árboles talados. / M. Méndez

Un plan que contempla el movimiento de tierras y la retirada de los restos del muro y las viejas barandillas, antes de drenar este espacio y levantar un muro de contención. Le seguirá la instalación de unas nuevas escaleras de piedra y barandillas de acero, junto con un adecentamiento general de los caminos para facilitar el acceso a esta importante zona verde.

Ese espacio, entre el jardín botánico Valdés Bermejo y la parte alta del parque, en la que se encuentra el yacimiento del Castro de Alobre, había quedado gravemente afectado por los temporales registrados hace un lustro.

Fue en marzo de 2020 cuando se produjo un movimiento de tierras –a causa del reblandecimiento del terreno generado por las lluvias– que hizo que la pasarela quedara suspendida en el aire, obligando al Ayuntamiento a precintar los accesos a la zona de recreo como medida preventiva, hasta que pudiera garantizar la seguridad en la zona.