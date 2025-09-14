Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se acumulan los problemas con los residuos voluminosos

En los últimos días se han repetido los problemas con la acumulación de residuos voluminosos en las calles de varios municipios arousanos. Recuerdan en las administraciones que no se pueden tirar en cualquier parte ni cualquier día, sino que hay mecanismos para concertar el depósito y recogida de los enseres.

