Otro accidente en la PO-548 a su paso por Bamio
Se saldó con un herido de carácter leve
En O Grove se registró un incendio urbano
M. Méndez
La carretera PO-548, que une Vilagarcía con Catoira, parece haberse abonado a los sucesos. Esta tarde se registró otro accidente de circulación a la altura del campo de fútbol de Bamio, a escasos metros de los puntos en los que se produjeron cuatro sucesos similares más en días pasados.
Fue otra salida de vía con vuelco que obligó a cortar la circulación en uno de los carriles y se saldó con un herido, que tuvo que ser trasladado al Hospital Comarcal do Salnés.
Aunque se produjeron otros sucesos a lo largo de esta jornada dominical, hay que hacer hincapié en el citado de Bamio por producirse, como queda dicho, en una zona cuya siniestralidad empieza a resultar preocupante.
Este accidente obligó a 112 Galicia a movilizar a un buen número de efectivos, entre los que se encontraban miembros de Bombeiros Vilagarcía.
A esa misma hora, cuando faltaba poco para las dos y media de la tarde, se registraba un incendio urbano en O Grove.
Parece que se limitó a un pequeño conato en un alpendre, aunque sí resultó aparatoso y alarmó a los vecinos, dada la gran cantidad de humo que generó.
