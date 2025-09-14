Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 12.000 euros para asfaltas los viales vilanoveses de Fontenla y Paderne

Las dos carreteras municpales se encuentran en un grave estado de deterioro y necesitan repararse

R. A.

Vilanova

El Concello de Vilanova utilizará 12.500 euros del Plan +Provincia para la rehabilitación y reparación del pavimento de dos viales municipales situados en la parroquia de Baión, el de Fontenla y el de Paderne. Ambos se encuentran en un pésimo estado de conservación y necesitan que se acometa una actuación que sirva para mejorar el pavimento y garantizar la seguridad tanto para vehículos como para peatones.

Esta actuación venía siendo demandada por los vecinos de ambos lugares desde hace tiempo y se espera que pueda ser acometida en los próximos meses después de que la Diputación aprobase la inversión en las obras de mejora y rehabilitación del asfalto.

