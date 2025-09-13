La Xunta renueva el pavimento de la carretera que une Castrelo y Samieira

La empresa adjudicataria ha comenzado los trabajos de reasfaltado de la carretera PO-303, que une las localidades de Samieira y Castrelo, y que en esta primera quincena de septiembre se centran en su paso por el municipio meañés. Responde al vial que comunica la PO-550 a su paso por Castrelo -en la linde con Meaño- con la PO-308 en Samieira por el sur, ya en el municipio que de Poio, y que es la que sirve de alternativa para desplazarse a Pontevedra.

Este nuevo aglomerado responde a un proyecto financiado por la Xunta de Galicia como titular que es del vial, y que en su día le solicitaran los concellos por donde pasa esta carretera (Meaño, Sanxenxo y Poio). La obra fue adjudicada por la Xunta a la firma pontevedresa Covsa. El tramo que se beneficia de este nuevo aglomerado es el de 9 kilómetros que discurren entre A Cuvela en Meaño y el kilómetro uno a la altura de la iglesia de Samieira.

Los trabajos han comenzado hace unos días por A Cuvela en la rotonda de acceso a la autovía do Salnés. En la labor trabajan estos días un equipo de 16 operarios, auxiliados por la maquinaria, entre ella un fresadora que realiza las labores de retirar la capa de asfalto para dotar el vial de nuevo aglomerado, sin variar así la altura de la calzada en relación a aceras, arcenes o entradas a viviendas.

Según las zonas y en función al proyecto, unas son labores de parcheado, que afecta únicamente a los carriles de la calzada, y otras a todo el vial en su anchura, incluyendo arcenes y aparcamientos. Ayer viernes las labores alcanzaban el lugar de Galiñáns, en la linde de la parroquia de Meaño con Simes. Esos trabajos afectan a la circulación, siendo regulado el tráfico a través de señales portadas por sendos operarios para dar paso alternativo a los dos carriles. En tramo asfaltado, y ya completado, incluye el centro de Meaño a su paso por A Feira delante de la casa consistorial, tramo para el que el concello ha concebido el proyecto de «humanización y mejora de la seguridad vial en la Rúa Campo da Feira», donde se volverá a actuar en este mandato.

El asfaltado de la PO-303 que ejecuta Covsa se enmarca dentro de un amplio proyecto de la Xunta que incluye a varios viales de su titularidad en la provincia, con tramos en Moraña, A Lanzada, Poio, Castrelo y Porráns-Cuntis, entre otros, lo que supone una inversión cercana a los 3 millones de euros por parte de la Xunta.

Ayer viernes finalizaba la primera fase de Covsa en la PO-303, quedando aparcado por unas semanas a la entrada de Simes. La brigada se desplazará ahora a otros viales que se incluyen en el proyecto conjunto, y regresará luego a la PO-303 para completar en una segunda fase el tramo Si-mes-Samieira.