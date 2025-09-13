Un verano de récord en visitas internacionales para Ribadumia

La actividad turística en Ribadumia durante los meses de julio y agosto ha servido para consolidar el municipio como un destino turístico de referencia en la comarca de O Salnés. El Punto de Información Turística municipal registró en este período estival un total de 2.448 visitantes (977 en julio y 1.471 en agosto), cifras que, aunque similares a los del pasado año, muestran un incremento significativo del 14% respecto al mes de agosto de 2024, cuando se recibió a 1.288 visitantes.

En julio, la cifra fue algo menor respecto al ejercicio anterior, pero el balance estival en conjunto es muy positivo. La presencia internacional destaca siendo un 34% del total, encontrándose con viajeros de Portugal, Italia o Estados Unidos, que encabezan el listado de países visitantes, seguidos por Alemania, Polonia, Francia, Reino Unido o China.

En el ámbito nacional, destacan las visitas llegadas desde Andalucía (30%), Madrid (23%) y Castilla La Mancha (9%). El perfil mayoritario que visita Ribadumia continúa a ser el del peregrino vinculado a la Variante Espiritual o a la Ruta do Padre Sarmiento, ambas vinculadas al Camiño de Santiago, con más de 1.500 personas contabilizadas entre julio y agosto. Junto a ellos, el turismo cultural, natural y gastronómico sigue atrayendo a excursionistas y turistas que se convierten en una oportunidad de dinamización económica para la hostelería y el comercio local. Desde el Concello consideran que, con estos datos, Ribadumia refuerza su imagen como un destino turístico en crecimiento, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales por su combinación de patrimonio natural como la Ruta da Pedra e da Auga, la oferta cultural y gastronómica, así como por la celebración de eventos de referencia a lo largo de todo el año.