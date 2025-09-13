Varela reconoce el«genocidio» en la campaña «Vilagarcía con Palestina»

El Concello de Vilagarcía ha puesto en marcha la campaña de sensibilización social «Vilagarcía con Palestina» con la que se pretende crear conciencia sobre «la masacre que está sufriendo la población civil en la Franja», apuntan desde Ravella.

El gobierno local, junto al portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, y varias decenas de vecinos, colgaron esta mañana la bandera de Palestina en el balcón de la casa consistorial.

A mayores, durante la tarde de ayer y la mañana de hoy se recogen firmas en la plaza de Galicia. Ravella también reparte unas pancartas con el lema de la campaña para que «la población los recoja en los distintos locales comerciales y los coloque en sus casas», animan.

«La política tiene que marcar las prioridades, y hoy la prioridad debe ser parar el genocidio en Gaza», exclamó el alcalde, Alberto Varela, incidiendo en que «no se debe perder el tiempo con cuestiones secundarias como eventos deportivos cuando se está masacrando a un pueblo».

El regidor vilagarciano describe la situación en la Franja como «un genocidio en el que se está masacrando» y expresa que «la comunidad internacional tiene que hacer fuerza para detener esta situación».

Vicky Seijas, en representación de los vecinos. / Iñaki Abella

Vilagarcía ha mostrado en varias ocasiones su apoyo al pueblo gazatí. La aprobación de una moción en el pleno del 30 de mayo del pasado año, «condenando los ataques a la población civil», recuerdan.

Ravella también apoyó la publicación del libro «Ojos de Palestina», del médico residente en el municipio, Anan Abdalah, «que nos ayuda a entender un poco mejor la situación que están sufriendo», sostienen.

Como portavoz del vecindario, Vicky Seijas, explicó que la idea de esta campaña surgió «a raíz de las últimas declaraciones de Netanyahu, donde dejó claro que no va a parar hasta arrasar con todo».

«Estamos viendo lo que pasa todos los días y no lo podemos consentir», declara.

Por su parte, Xabier Rodríguez concluyó afirmando lo siguiente: «Hay que decirlo claramente, es un genocidio premeditado que no va a cesar hasta que Israel se haga con el control de todo el territorio».