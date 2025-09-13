Valga encaja con los bolillos

Está claro que al Concello de Valga se le da bien eso del encaje de bolillos y todo lo que tenga que ver con la tradicional labor de las «palilleiras». Y de los «palilleiros», que también lo hay.

Basta con ver lo sucedido hoy en el pabellón polideportivo de Baño, donde se celebró una nueva edición –y ya van nueve– del tradicional encuentro promovido por la asociación A Bella Otero.

Alrededor de 430 aficionadas y profesionales protagonizaron este «Encontro de Labores Artesanais», en el que colabora el Concello y que no deja de ganar popularidad tanto dentro como fuera de Galicia.

La exposición ofrecida ayer en Baño. | FdV

De ahí que esta vez incluso participara una delegación de «palilleiras» llegadas desde Soria, las cuales se sumaron a las aficionadas valguesas y a las que acudieron a su pueblo procedentes de lugares como Cariño, Burela, Viveiro, Xove, Foz, Camariñas, Boiro, Pontevedra, A Guarda, Salvaterra, Padrón, Urdilde, Noia, Ames, Cambados, Vilanova y O Grove.

«Esas son solo algunas de las localidades de procedencia representadas en este encuentro», destacan tanto desde el gobierno local como la presidenta del colectivo organizador, Lourdes Conde.

«El arte tradicional del encaje de bolillos fue la principal protagonista da jornada, pero también pudieron verse trabajos realizados con calceta, ganchillo, bordado o punto de cruz», añaden los organizadores.

Algunos de los obsequios. / FdV

Tras la recepción de participantes, un almuerzo y la entrega de regalos a las representantes de las diferentes agrupaciones, esta cita anual transcurrió en un ambiente festivo e incluso, para muchos, enriquecedor.

Una propuesta que también tiene tintes turísticos, ya que sirve para promocionar al Concello de Valga. De ahí que se organizaran visitas guiadas a elementos tan característicos como el Belén Artesanal en Movimiento.

Decir también que tras el almuerzo se sortearon numerosos regalos donados por diferentes casas comerciales y entidades de Valga y su entorno.

Todo ello seguido muy de cerca por el público que acudió a las instalaciones sociodeportivas de Baño para interesarse por las labores de las participantes, contemplar la exposición realizada por la asociación A Bella Otero y adquirir tanto artesanía como material empleado para la realización de este tipo de labores.

No faltaron a la cita la segunda teniente de alcalde, Carmen Gómez, ni el edil Pedro Calvo.