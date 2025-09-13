Sientan en el banquillo a un vilagarciano acusado de distribuir pornografía infantil

Ocho años de prisión, nueve de libertad vigilada y 12 de cualquier tipo de contacto regular y directo con menores. Esa es la pena que reclama la Fiscalía para un vilagarciano que resultó detenido en la Operación «Cuervo» que la Policía Nacional desarrolló contra la pornografía infantil y al que se le acusa de tenencia y distribución de la misma. El hombre se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo martes.

Con motivo de la operación que llevó a cabo el Cuerpo Nacional de Policía entre los años 2020 y 2021, se detectó que un usuario de Vilagarcía había procedido a descarga r y compartir seis archivos con claro contenido sexual explícito y en el que participaban menores de muy corta edad y aspecto prepúber.

Una vez realizado el registro de entrada en la vivienda, se localizó un equipo informático del que se servía el acusado para descargar y distribuir los archivos, cuyo análisis detectó la presencia de 287 archivos de vídeo similares, de los cuales había compartido 83 en los que se mostraba a menores de edad desnudas y en actitud sexual. Dos de esos archivos mostrarían a menores de muy corta edad manteniendo comportamientos sexuales entre ellos, con adultos, e incluso, con animales, habiendo compartido por un programa de P2P uno de ellos.

Para la Fiscalía estaría probada la existencia de un delito de distribución de pornografía infantil, para el que reclama una pena de ocho años de prisión y, una vez cumplidos, la imposición de nueve años de libertad vigilada, tiempo en el que tendría prohibido desempeñar actividades que permitan o favorezcan el contacto con menores de edad y la obligación de someterse a programas formativos de educación sexual. También reclama la Fiscalía una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión y oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de 12 años. A mayores, reclama el decomiso del ordenador intervenido, así como del disco duro del mismo, donde se contenían las imágenes y grabaciones por las que fue detenido por la Policía Nacional.