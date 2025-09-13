Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Regreso a las aulas para los adultos

A Illa abre la inscripción para la Escola de formación para mayores de edad

Participantes en la Escola de Adultos de A Illa. | FDV

R. A.

A Illa

El Concello de A Illa ha abierto el proceso de inscripción para la Escola de Adultos, una iniciativa que ofrece a personas mayores de edad la oportunidad de retomar sus estudios para completar su formación y obtener titulaciones básicas. Los cursos que se van a impartir son el de obtención del título de ESO, Certificado de Competencias Clave y enseñanzas activas. La inscripción podrá realizarse los lunes, miércoles y jueves de 11.00 a 15.00 horas en el Concello.

El edil de Servizos, Manuel Suárez, destaca la importancia de esta iniciativa que facilita herramientas que ayudan a los vecinos a incorporarse al mercado laboral con más garantías. «Es ofrecer una segunda oportunidad para obtener una titulación básica, abriendo una puerta al futuro profesional».

