Ravella recibe a Pedro Torrado y Jairo Zurita

El salón noble del Concello de Vilagarcía acogió ayer la recepción del grupo de gobierno a los piragüistas Pedro Torrado y Jairo Zurito, del Club As Torres Romaría Vikinga de Catoira. Los dos participaron el pasado mes de julio en el Campeonato del Mundo que se disputó en la localidad portuguesa de Montemor-o-Velho. Torrado entró en la final del C-4 500 sénior, mientras Zurita se quedó a las puertas de la medalla en el C-4 500 juvenil, al finalizar en la cuarta posición. El regidor., Alberto Varela, aseguró que «queríamos tener un gesto de cariño con estas dos estrellas del deporte, que nos hacen sentir de lo más orgulloso y que llevan el nombre de Vilagarcía por el mundo». Varela aprovechó el acto para anunciar que la Fundación de Deportes lanzará, el próximo año, una convocatoria de ayudas individuales a deportistas locales.