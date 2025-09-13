Ravella negocia el presupuesto, que puede requerir de un crédito y superar los 36 millones de euros

El gobierno socialista de Vilagarcía ha iniciado la ronda de contactos con los grupos de la oposición para negociar y tratar de sacar adelante el presupuesto municipal para el ejercicio económico en curso.

Las cuentas que baraja Ravella en esta negociación superan los 36 millones de euros en gastos e ingresos, contemplándose incrementos significativos respecto a las de 2024 en contratos como el de Servizo de Axuda no Fogar (SAF), en el que se prevé incrementar la partida en 534.000 euros para situarla en 1,7 millones.

Al igual que se presupuestan subidas en gastos de personal, con un 5,9% por encima del año anterior, y en materia de limpieza de instalaciones municipales –colegios incluidos–, «que pasaría a sumar 432.000 euros más».

Por su parte, la limpieza viaria recibirá una aportación extra de 239.000 euros respecto al anterior presupuesto.

Estas, junto al incremento de un 150% en el área de Cultura y de un 133% en la de Igualdade, son algunas de las claves que maneja el gobierno de Alberto Varela en lo que a gastos se refiere.

Asfaltados

Al igual que destaca las inversiones a realizar, si bien evitando dar detalles sobre los planes previstos. Sí asegura el ejecutivo que «darán respuesta a las necesidades de los servicios municipales» y que se atenderán «los acuerdos plenarios y las demandas vecinales» existentes.

De ahí que pueda anunciarse que se incluirán obras de «asfaltado, saneamiento, eficiencia energética, seguridad y mejora de playas e instalaciones deportivas».

Para hacer frente a todo ello «barajamos contratar un crédito», explican en el gobierno, que pretende sacar adelante el presupuesto «cuanto antes».

Desde la izquierda, Paola María, Tania García y el concejal Álvaro Carou. / Iñaki Abella

De todo ello ha dado cuenta ya el gobierno de Varela a los grupos opositores. Y en ello seguirá insistiendo en próximas reuniones, tratando de dar continuidad a la abanderada ayer por la portavoz socialista Tania García y la concejala delegada de Facenda, Luz Abalo.

Un encuentro del que han formado parte la líder del PP local, Ana Granja, el esquerdista Juan Fajardo y el nacionalista Xabier Rodríguez, cuya formación es partidaria de afrontar una negociación más amplia y ambiciosa, con la que «englobar los presupuestos tanto de este año coma del que viene, pues solo restan tres meses para finalizar 2025».

Sugieren en el BNG que «lo más razonable sería vincular esta negociación a la del presupuesto de 2026», llegando a proponer su aprobación en el primer trimestre del nuevo año.

Sea cuál sea el periodo a negociar, el Bloque dice tener claras una serie de premisas, tales como «apostar por un modelo de ciudad más verde, inclusiva, accesible y limpia, o prestar atención al rural, tanto en lo referido a limpieza como a asfaltado, comunicaciones y saneamiento».

La concejala del BNG de Vilagarcía, Rosa Abuín, en primer término. / Iñaki Abella

Balneario

Pero eso no es todo. En cierto modo, el BNG supedita su apoyo a la «recuperación del balneario para uso educativo-hostelero», al igual que reclama partidas para adquirir parcelas destinadas a zona de aparcamiento en Carril.

La reforma del polideportivo de Bamio y una negociación consensuada del Plan de Asfaltados, incluyendo las calles de A Lomba son otras condiciones puestas sobre la mesa por los nacionalistas vilagarcianos.

Quienes aprovechan para cargar contra el PP por acusar al BNG de cómplice «cuando nuestra formación está haciendo una política constructiva con la que atender las demandas ciudadanas, ya que nosotros no nos dedicamos a hacer política para la foto», aseguran.