El Puerto subasta un buque abandonado y en riesgo de hundimiento por 34.000 euros

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía ha convocado una subasta pública para la venta del remolcador «Doctor Pintado» debido a su «estado de abandono con el consiguiente peligro de hundimiento, ante la falta de conservación y mantenimiento». El precio de salida es de 34.824 euros y los interesados disponen de 30 días naturales para presentar sus ofertas.

El buque es un remolcador del año 1970 que tiene 23,9 metros de eslora y siete de manga y permanece desde hace tiempo en la zona del ramal de Ferrazo. Es posible visitarlo tras contactar previamente con el jefe de seguridad y operaciones portuarias.

Procedimiento

Los interesados en la licitación deben presentar sus ofertas en sobre cerrado y se realizarán tres convocatorias de subasta. El precio de la primera licitación será de 34.824 euros y de no presentarse ninguna oferta, se abrirán las presentadas a la segunda y de suceder lo mismo, se procederá a la tercera. En caso de que ninguna de las tres fructifique o que el proceso se declare desierto, se procederá a la adjudicación directa.

Toda la documentación podrá consultarse en la web del Puerto de Vilagarcía, según el anuncio publicado ayer en el BOE. En el mismo se indica que el producto obtenido de la venta en subasta se ingresará en el Tesoro Público previa detracción de los créditos devengados por el organismo, en concepto de las tasas portuarias generadas durante la permanencia del remolcador en sus instalaciones, así como de los gastos que haya generado el procedimiento.

No es la primera vez que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria procede a la enajenación en subasta pública de alguna embarcación en abandono.