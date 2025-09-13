El PSOE designa a Javier Mougán como coordinador comarcal

El Partido Socialista de la comarca de O Salnés celebró el pasado jueves una asamblea en la que se designó un nuevo secretario comarcal, el portavoz de la formación en el Concello de Ribadumia y diputado provincial, Javier Mougán, que viene a sustituir en el cargo a Marta Giráldez, alcaldesa de Meis. Desde la formación aseguran que este nombramiento es una apuesta por la renovación, el refuerzo de la coordinación interna y la puesta en valor de la acción política comarcal para que «el PSOE siga siendo el gran referente progresista en la comarca».

Mougán se comprometió a impulsar una etapa marcada por la colaboración permanente entre agrupaciones, la defensa conjunta de las necesidades de la comarca y el refuerzo de «la voz socialista en O Salnés, tanto en las instituciones locales como en la Diputación Provincial». Uno de los retos que se marca Mougán es «trabajar para que O Salnés continúe siendo un bastión socialista y, sobre todo, para que los vecinos vean que existe un proyecto político serio y comprometido con su vida diaria». El ribadumiense proviene de una de las agrupaciones comarcales más pequeñas pero «en claro auge en los últimos años, por lo que es una honra que podamos asumir esta coordinación gracias a la confianza de los compañeros de una comarca con tanta fuerza política e institucional». No en vano, el PSOE cuenta con cinco alcaldías en O Salnés: Vilagarcía, Meis, A Illa, Cambado y O Grove. En el acto también participó el secretario xeral de la provincia, David Regades, que mantiene su intención de recuperar el gobierno de la Diputación.