Los problemas organizativos sitúan a la Festa do Marisco en el disparadero

No son frecuentes las críticas a la Festa do Marisco de O Grove. Al menos no hasta hace dos o tres años. Y mucho menos antes de su comienzo. Pero esta vez el «comedor de Galicia» parece más caliente que nunca, y no por sus fogones –que no se encenderán hasta el día 2–, sino por todo cuanto rodea a la organización del que es, para mucha gente, el evento gastronómico más importante de España.

Tras el conflicto vivido el año pasado como consecuencia del deficiente funcionamiento de la carpa-cafetería y los ruidos denunciados por los vecinos, tanto procedentes de esa misma carpa como de la dedicada a los conciertos, todas las miradas se centran ahora en la adjudicación de los puestos de venta de producto.

Mejor dicho, en la no adjudicación de artículos como el choco y el pulpo «á feira», siendo este último el plato históricamente más vendido, junto con el arroz de mariscos.

Ya se explicaron en FARO las críticas del PP en esta dirección. Y a ellas hay que sumar ahora las del BNG, que ayer mismo advertía de que «la imagen de la Festa do Marisco puede verse muy perjudicada si finalmente se confirma la ausencia de esos puestos, siendo la primera vez en los 62 años de la fiesta que falte uno de los platos más representativos de Galicia».

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Concello do Grove

Al hablar del «icónico» pulpo, Anselmo Noya, el portavoz nacionalista, lamenta que «la incapacidad de contar con un adjudicatario» pueda «afectar negativamente a la reputación de la fiesta e incluso disuadir a visitantes potenciales en futuras ediciones».

Y es que «muchas personas pueden sentirse decepcionadas», lo cual es un algo a tener en cuenta, puesto que «el boca a boca y las redes sociales pueden multiplicar el malestar público».

José Cacabelos

Noya culpa de ello a la «falta de planificación y de gestión» del gobierno socialista de José Cacabelos. Y lo responsabiliza a él, directamente, ante lo que cree una situación de «nefastas consecuencias» que, a su juicio, «se veía venir, ya que muchos de los contratos de servicios de la fiesta aún estaban sin licitar a finales de agosto, cuando ni siquiera se sabía qué empresa montaría las carpas».

Las carpas de la Festa do Marisco. / FdV

Dicho de otro modo, que el gobierno de Cacabelos «esperó demasiado» para organizar un evento como este, «cuya gestión debe realizarse con la planificación suficiente para que tenga calidad, en lugar de esperar al último momento para hacer las cosas prisas y, como era de esperar, mal».

Considera el líder del BNG que cada edición de la Festa do Marisco debe empezar a organizarse «justo cuando termina la anterior, o incluso antes, en el caso de determinados trámites».

Tanto el BNG como los demás grupos de la oposición, vecinos y empresarios dejan patente así su preocupación por el futuro de la fiesta.

Algunos auguraban ayer que «también habrá problemas con la navaja» y aseguraban que «los pulpeiros ya sabían que no se iba a presentar nadie al concurso porque no dan las cuentas».

Así fue el día del Pilar en la LX Festa do Marisco de O Grove. / Concello do Grove

Al menos un 40%

Se refieren a que «el ayuntamiento se lleva el 30% de la facturación neta, y eso es un riesgo para cualquier empresa, porque para competir tienes que ofertar al menos un 35% o un 40%, y a eso hay que sumar el gasto en los platos conmemorativos de madera e incluso hay que comprar el aceite que manda el Concello porque lo eligió como patrocinador».

Lo que sucede ahora es que «ya no hay tiempo material para un segundo proceso de contratación o adjudicación, y el alcalde tampoco puede contratar directamente ni regalar los platos porque iría en contra de las bases del concurso público ya realizado».

Esto supone que «es un escándalo que la Festa do Marisco no pueda contar con su plato más vendido», esgrimen los empresarios.