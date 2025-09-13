El precio de la uva albariña cae por debajo del euro y medio por el exceso de producción

La cosecha de albariño este año está siendo muy abundante, y esto ha provocado una caída generalizada del precio que cobran los viticultores por cada kilo de uva. Así, si el pasado año la cotización mínima rondaba los 2 euros, en la presente campaña son muchos los cosecheros que están vendiendo por debajo del euro y medio. Esta situación ha encendido las alarmas en el sector, y varios sindicatos y organizaciones de productores instan a la Xunta de Galicia y el Consello Regulador a tomar cartas en el asunto.

«El problema ya no es solo lo que está pasando este año -afirma Julio Reboredo, vocal de Asaga en el pleno de Rías Baixas-, sino que el año que viene las bodegas se van a encontrar con tanto vino almacenado que no serán capaces de absorber toda la uva de la vendimia». José Antonio Presa, del Sindicato Labrego Galego, y representante de los pequeños viticultores de O Condado en el Consello Regulador, expresa el mismo temor. «El gran problema no lo tenemos ahora, sino que lo tendremos el año que viene».

La actual cosecha será la más abundante de la historia de la denominación de origen, y esto ha generado, según fuentes del sector, la caída generalizada del precio que pagan las bodegas a sus proveedores de uva. Así, la cotización mínima de la uva albariña en la vendimia de 2024 se situaba entre los 1,80 y los 2 euros el kilo, pero en la presente campaña ya ha caído en algunos casos por debajo del euro y medio.

Fernando Crusat, presidente de la Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas, y miembro también del pleno del Consello Regulador, afirma que, «esta vendimia se está produciendo una tendencia a la baja en el precio de la uva con respecto a años anteriores», y que al haber mucha producción, «hay viticultores con dificultades para vender toda su producción».

Para el Sindicato Labrego Galego y la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), el actual problema no se debe solo a que la actual cosecha sea histórica gracias a la benigna meteorología de los últimos meses; consideran que también es el resultado de un crecimiento de superficie vitícola demasiado rápido. José Antonio Presa opina que, «faltó control sobre derechos de plantaciones que venían de fuera de Galicia», y que eso permitió a algunas bodegas crear enormes viñedos, reduciendo así a su vez su dependencia de los viticultores tradicionales.

En Asaga también creen que en los últimos seis años posiblemente, «aparecieron muchas más hectáreas nuevas de albariño de las que necesitaba el sector». Por ello, una de las medidas que sugiere esta organización para evitar que la situación empeore es «solicitar al Ministerio de Agricultura que limite y restrinja las nuevas plantaciones en Rías Baixas, por lo menos hasta que la situación esté controlada».

En opinión del Sindicato Labrego Galego, lo que se debería hacer a partir de ahora en años venideros es, «limitar la producción, ir a menos uva por hectárea», para evitar el colapso de la cadena.