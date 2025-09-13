El PP exige al Concello que haya pulpo y chopo en la Festa do Marisco

El Partido Popular de O Grove culpa al gobierno municipal de la falta de ofertas para los puestos de venta de pulpo y chopo en la Festa do Marisco, que se celebrará en la localidad del 2 al 12 de octubre. La formación que dirige Pablo Leiva considera que el ejecutivo realizó una «gestión deficiente» y que debió «anticiparse al riesgo de que no se presentasen ofertas, preparando planes alternativos e incluso dialogando con posibles concesionarios o asociaciones para asegurarse de que los productos clave estén comprometidos».

El Ayuntamiento sacó a concurso la explotación de una serie de puestos en la Festa do Marisco, a cambio de un porcentaje de la facturación. Pero los del pulpo y el chopo quedaron vacantes por falta de ofertas, de modo que el Concello deberá buscar con urgencia un posible licitador o asumir directamente con sus medios la explotación.

El PP grovense considera que «el pulpo á feira y el chopo son productos emblemáticos de la Festa do Marisco», y que no haya propuestas para ambos recursos «supone un empobrecimiento de la oferta, posiblemente una pérdida en la calidad percibida de quien visita la fiesta, es una desligitimación del orgullo local».

Por ello, desde las filas conservadoras se insta al equipo de José Cacabelos a que corrijan la situación, y a que tomen nota para el futuro, por si el concurso quedó desierto porque «las condiciones laborales, económicas o de alquiler son excesivas». El PP también reclama que se revisen las demás condiciones del proceso, como los criterios de licitación, los plazos o las garantías exigidas.

La Festa do Marisco de O Grove empieza el 2 de octubre. Es una de las celebraciones más multitudinarias de Galicia, hasta el extremo de que hay un volumen muy elevado de reservas hoteleras incluso en los municipios colindantes.