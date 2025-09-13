El PP considera que el Gobierno de España desprecia a Vilagarcía

El Gobierno de España «despreciando gravemente a todos los vilagarcianos, y en lugar de dar datos concretos y explicar el recorte de conexiones directas en la estación de Vilagarcía se limita a hablar de cifras generales de viajeros, sin una sola mención específica a nuestra ciudad».

Así se pronuncia el Partido Popular de la capital arousana después de que el diputado Juan Andrés Bayón solicitara «rectificar la decisión de Renfe de eliminar la frecuencia de tren con salida a las 6.36 horas hacia Madrid y el que salía de Madrid a las 17.08 h oras hacia Vilagarcía».

El representante conservador pedía explicaciones y una rectificación, pero lo que se ha encontrado fue «una respuesta del Ejecutivo central que ignora por completo la cuestión planteada».

Ante este proceder, que el PP tacha de «inaceptable», su portavoz municipal, Ana Granja, pone la diana no solo en Pedro Sánchez, sino también en el alcalde socialista de Vilagarcía, Alberto Varela, a quien irónicamente espeta que «estará contento por el recorte ferroviario acometido por el Gobierno central y porque se desprecie de este modo a nuestra ciudad».

Lo peor, a juicio de su grupo, es que «los vilagarcianos seguimos sin visos de recuperar las frecuencias recortadas por el Gobierno socialista, que trata de esconder su falta de compromiso con Vilagarcía detrás de datos propagandísticos y balances generales que se olvidan de nuestra ciudad».

Es por ello que Ana Grana insiste en el supuesto «desprecio» diciendo que el ejecutivo estatal «ha tenido meses para responder con claridad y lo único que hace es esquivar la pregunta», por lo que . garantiza que el PP «seguirá reclamando el aumento de frecuencias ferroviarias desde nuestra estación y continuará defendiendo los intereses de Vilagarcía frente a la desidia del ejecutivo».