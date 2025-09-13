Parquistas afirma que el pósito le reclama 650.000 euros

La OPP89 Parquistas de Carril cifra en 650.000 euros la cantidad reclamada por la cofradía tras dejar de vender en su lonja. Según la documentación aportada, la solicitud se realiza en concepto de daños y perjuicios, cuestión a la que se niegan.

Desde el pósito carrilexo no quieren pronunciarse al respecto y piden que se deje hablar a los tribunales. «Consideramos que se trata de cuestiones que deben resolverse donde corresponda» y «no vamos a contribuir a crear un espectáculo mediático de un asunto que debe ser tratado con seriedad y en el marco legal que corresponde», explicó el patrón mayor, Javier Quintáns. Así, recordó que ellos también han iniciado acciones judiciales y «estamos perfectamente asesorados por nuestros servicios jurídicos».

Cabe recordar que la organización presidida por José Luis Villanueva también, y que el jueves anunció una ampliación de la demanda que tenía interpuesta para reclamarle el 2% de las ventas desde octubre hasta agosto de 2025. Le acusa de incumplir esta obligación contenida en el convenio vigente entre ambas desde 2006 y que ha sido el origen de todo este conflicto.

Todo comenzó cuando el pósito de Carril le reclamó a Parquistas algo más de 100.000 euros al considerar que los había cobrado indebidamente, por titulares de viveros que no pertenecen a ella. De hecho, esta semana volvió a hacerlo. Sus abogados le enviaron un burofax como aviso previo a la interposición de una demanda.

Y no es todo, pues según la OPP89, también le reclama «la cantidad de 650.000 euros en concepto de daños y perjuicios», algo que rechazan, pues consideran que el convenio quedó resuelto por la postura de la cofradía: le acusan de incumplimientos varios de ese acuerdo. Cabe recordar que desde hace unas semanas venden a través de la rula de Vilaxoán.