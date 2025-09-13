Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ofrecen buses para la protesta de Santiago

La CIG de Vilagarcía habilita autobuses para asistir a la manifestación de mañana de la plataforma «Por un monte galego con futuro» en Santiago por la gestión de los incendios. Saldrá a las 10.30 horas de Fexdega y es posible anotarse en el 986505323 o el 506450.

