Ofrecen buses para la protesta de Santiago
La CIG de Vilagarcía habilita autobuses para asistir a la manifestación de mañana de la plataforma «Por un monte galego con futuro» en Santiago por la gestión de los incendios. Saldrá a las 10.30 horas de Fexdega y es posible anotarse en el 986505323 o el 506450.
