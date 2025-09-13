O Salnés frena el proyecto de residencia a la espera de que la Xunta mueva ficha

La Mancomunidade do Salnés mantiene en stand by su proyecto de residencia mediante la fórmula de cesión de terrenos públicos a una empresa privada. Su presidente, David Castro, niega que se deba a falta de interés por parte de los Concellos y, de hecho, asegura que es temporal, mientras no se conozcan los planes de la Xunta respecto a dónde construirá las 24 prometidas para este mandato.

La pregunta ahora es si la comarca será una de las localizaciones elegidas en este plan, que se encuentra en una fase muy incipiente. De hecho, desde la Consellería de Política Social señalan que aún no hay ubicaciones decididas.

La Mancomunidade cree, en todo caso, que O Salnés es merecedora de unas instalaciones de este tipo porque «lo que está claro es que hace falta, somos conscientes de la necesidad y sobre todo después del cierre del asilo de Cambados», declaró Castro.

Tanto es así, que su equipo buscó una alternativa, como él mismo recordó en referencia al proyecto presentados a principios de este año. La propuesta consistía en que algún Ayuntamiento cediera terrenos a una empresa del sector –ya dispuesta a realizar la operación– para la construcción de las instalaciones y la gestión del servicio con el compromiso ya obtenido de la Xunta de habilitar plazas concertadas. En un primer momento, solo su gobierno y el de Sanxenxo dieron un paso al frente, señalando que iban a buscar alternativas; cuestión que no era fácil, pues se necesitan 4.000 metros cuadrados de suelo apto. Al resto de los nueve miembros no le sedujo demasiado esta fórmula de cesión.

«Es una buena idea»

Castro sigue defendiendo que «es una buena idea, un modelo idóneo y solucionaría una necesidad», declaró, recordando que se ha seguido en otras villas gallegas. Es más, garantiza la existencia de interés por parte de algunos municipios salinienses, pero reconoce que ahora mismo «lo vamos a frenar un poco, a la espera de ver por dónde va la planificación de la Xunta para la construcción de nuevas residencias», añadió.

Cabe recordar que el presidente Alfonso Rueda anunció en marzo que en lo restante de la legislatura se iban a construir 24 nuevos centros dirigidas a municipios menores de 50.000 habitantes. De hecho, en aquel momento ya se lanzaron reclamaciones desde la comarca arousana. El alcalde de Cambados, Samuel Lago, incluso ofreció, y ofrece, comprar los terrenos.