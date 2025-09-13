Nueva reparación en el puente interprovincial Catoira-Rianxo

El puente que une las provincias de A Coruña y Pontevedra sobre el río Ulla, entre las localidades de Catoira y Rianxo, sigue dando problemas, de ahí que vaya a ser sometido a nuevas tareas de mantenimiento.

Su avanzado estado de deterioro ya propició numerosas tareas de reparación durante los últimos años –unas más ambiciosas que otras–, las cuales se hicieron notar, sobre todo, en la parte del puente dependiente de la Diputación de A Coruña, donde las juntas de dilatación –las situadas sobre el cauce fluvial– sufren mucho desde hace décadas.

Los último que se hizo allí fue colocar grandes chapas de hierro y bandas rugosas de limitación de la velocidad que han tapado las juntas de dilatación y otras deficiencias detectadas en el firme, pero que, al mismo tiempo, han generado numerosos problemas.

El puente de Catoira visto desde abajo. / M. Méndez

Y es que tales elementos hacen que muchos conductores reduzcan la velocidad bruscamente, mientras que otros llegan a detener sus vehículos por completo antes de pasar sobre ellos, de ahí que se registren retenciones los momentos de mayor densidad del tráfico e incluso se produjeran accidentes de circulación, a modo de colisiones por alcance.

Ahora está previsto introducir nuevas mejoras, tal y como anuncia Julián Bustelo, el alcalde de Rianxo, quien explica que el martes comenzarán las obras de reparación de las deterioradas juntas de dilatación del puente interprovincial.

El regidor aclara que durante la ejecución de los trabajos permanecerá cerrado al tráfico uno de los dos carriles de circulación, «ocupándose los propios operarios de regular el tráfico durante el día e instalándose semáforos por la noche».

Ante estas labores en la carretera DP-7206, que se prolongarán durante varios días, Protección Civil de Catoira apela a la prudencia y precaución de los automovilistas.

El puente de Catoira en la pasada Romaría Vikinga. / M. Méndez

El puente Catoira-Rianxo, cabe recordar, fue estrenado el 25 de julio de 1979 tras una inversión de 197 millones de las antiguas pesetas (1.184.000 euros).

Construido por la empresa madrileña Fernández Constructor entre noviembre de 1975 y noviembre de 1977, recepcionado en 1979 e inaugurado en 1981, este puente siempre estuvo rodeado de polémica, tanto por su deterioro y mayor o menos grado de mantenimiento como por la posibilidad de construir otro alternativo.

En 2002 el puente se cerró a causa de la realización de pruebas de carga, las cuales permitieron concluir que esta estructura no revestía peligro y que no había riesgo de derrumbe.

Hundimiento

Pero los técnicos insistían en la necesidad de actuar para corregir el hundimiento o «curvatura» sufrido en la plataforma.

En base a los datos obtenidos con aquellas pruebas de carga, en las que se emplearon siete camiones de cerca de cuarenta toneladas de peso cada uno de ellos, se elaboró un proyecto de reforma del vial para que las Diputaciones Provinciales de A Coruña y Pontevedra pudieran iniciar el proceso de adjudicación de las obras y afrontar su acondicionamiento.

El firme de la carretera está en mal estado, las juntas de dilatación forman grandes baches y el alumbrado de uno de los laterales no funciona / Noé Parga

En 2003 empezó a hablarse con fuerza de que la reforma integral del puente, que iba a costar dos millones de euros, para volver a nivelar la plataforma de rodadura colocando tensores en su parte inferior, además de anunciarse la instalación de alumbrado público y adoptar medidas para evitar la acumulación de agua.

Ya en 2004 los técnicos dejaron claro que el viaducto incumplía la normativa vigente y acabó cerrándose durante casi cuatro meses para, prácticamente, reconstruirlo. Esto obligaba a poner en marcha un servicio de transporte marítimo tratando de facilitar las comunicaciones entre las provincias de A Coruña y Pontevedra.

En 2013 se afrontaba otra reparación de las juntas de dilatación de la estructura, donde se había producido un sensible y pronunciado hundimiento del firme. Y así podrían citarse otros muchos episodios similares que, como las obras que van a ejecutarse desde el martes, dejan claro el deterioro de tan importante viaducto.