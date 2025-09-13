Mulleres Salgadas elige coordinadora general

Mulleres Salgadas ha nombrado a su secretaria, Sandra Amezaga Menéndez, como nueva coordinadora general. Forma parte de la asociación desde su fundación, así que «conoce en profundidad» su funcionamiento y las oportunidades y retos del sector. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y tendrá el papel de reforzar y consolidar su crecimiento.