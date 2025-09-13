Limpiarousa improvisa unos ceniceros para A Concha: «Vuelve a estar llena de colillas»

El colectivo Limpiarousa volvió este jueves al pinar de A Concha (Vilagarcía) para realizar una batida contra la basuraleza y comprobar su estado tras haberlo quedado «limpia» en el «Colillatón» de hace tres meses, y el resultado fue descorazonador.

Retiraron unas 2.500 colillas, más de la mitad que entonces y aseguran que la playa «estaba llena» , así que han decidido colocar unos ceniceros caseros –hechos con botellas– a modo de experimento.

«A ver si la gente los utiliza y porque habíamos acordado con el Concello de Vilagarcía la realización de una campaña específica en este lugar y en otros, pero quedó en nada», lamentaron sus integrantes. De hecho, tienen la esperanza de que se anime, si ve que se usan.

A pesar del mal tiempo, los voluntarios estuvieron toda la tarde agachándose en el pinar y tuvieron que dejar la playa para otra ocasión porque el número no era suficiente. Gracia a su acción también se retiraron otro tipo de desechos como chapas de botellas, papel albal de bocadillos, cucharillas de plástico usadas para helados, medicamentos...

Uno de los improvisados ceniceros instalados por Limpiarousa. / FdV

También restos que atribuyen a la celebración del festival: «Nos encontramos bridas de los vallados del Atlantic Fest, pulseras, caramelos de su patrocinador y restos de comida y bebida», lamentaron. No obstante, como el propio colectivo recordó, también ha sido el paso de todo un verano por este espacio. Todos los datos se trasladan a la ONG Surfrider para hacer informes sobre la situación con rigor y pruebas.