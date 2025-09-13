Limpiarousa improvisa unos ceniceros para A Concha: «Vuelve a estar llena de colillas»
Una nueva batida del colectivo retira 2.500 unidades tres meses después del «Colillatón» y afirma que Ravella había prometido medidas de prevención
El colectivo Limpiarousa volvió este jueves al pinar de A Concha (Vilagarcía) para realizar una batida contra la basuraleza y comprobar su estado tras haberlo quedado «limpia» en el «Colillatón» de hace tres meses, y el resultado fue descorazonador.
Retiraron unas 2.500 colillas, más de la mitad que entonces y aseguran que la playa «estaba llena» , así que han decidido colocar unos ceniceros caseros –hechos con botellas– a modo de experimento.
«A ver si la gente los utiliza y porque habíamos acordado con el Concello de Vilagarcía la realización de una campaña específica en este lugar y en otros, pero quedó en nada», lamentaron sus integrantes. De hecho, tienen la esperanza de que se anime, si ve que se usan.
A pesar del mal tiempo, los voluntarios estuvieron toda la tarde agachándose en el pinar y tuvieron que dejar la playa para otra ocasión porque el número no era suficiente. Gracia a su acción también se retiraron otro tipo de desechos como chapas de botellas, papel albal de bocadillos, cucharillas de plástico usadas para helados, medicamentos...
También restos que atribuyen a la celebración del festival: «Nos encontramos bridas de los vallados del Atlantic Fest, pulseras, caramelos de su patrocinador y restos de comida y bebida», lamentaron. No obstante, como el propio colectivo recordó, también ha sido el paso de todo un verano por este espacio. Todos los datos se trasladan a la ONG Surfrider para hacer informes sobre la situación con rigor y pruebas.
