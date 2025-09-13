A juicio tras ser sorprendido por la Policía con heroína y cocaína para su venta

Papelinas con 820 gramos de heroína y 814 de cocaína, esa fue la cantidad de droga con la que fue sorprendido por la Policía Nacional un vilagarciano el pasado 29 de noviembre de 2023, un presunto delito contra la salud pública por el que será juzgado el próximo jueves en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El hombre fue sorprendido por los agentes cuando se disponía a hacer entrega de dos papelinas a otras dos personas que se encontraban en la calle Porto de Vilagarcía y para el reclama la Fiscalía cuatro años de prisión y una multa por importe de 1.206 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Las sustancias aprehendidadas, explica el escrito de acusación de la Fiscalía, eran 0,821 gramos de heroína con riqueza de 34,43% y un valor en el mercado ilícito de 160 euros y 814 gramos de cocaína, con riqueza del 94,39% y un valor en el mercado de 242 euros.