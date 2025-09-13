¿Cómo conseguir que el implante se integre de forma correcta después de la cirugía?

Los implantes dentales son una solución duradera para reemplazar piezas perdidas, diseñados para durar 20 años o más. Sin embargo, en raras ocasiones, pueden fallar debido a una mala cicatrización, lo que obliga a retirarlos y reiniciar el proceso. Este fracaso, evitable en muchos casos, ocurre principalmente durante la fase de osteointegración, un periodo de tres meses en el que el hueso debe crecer alrededor del implante para anclarlo correctamente.

Existen dos indicadores clave para detectar un posible fracaso: la movilidad del implante en la fase en la que ya debería estar fijo y la presencia de dolor e inflamación en la zona, que pueden ser síntomas de una infección o periimplantitis. Para minimizar este riesgo es fundamental seguir de manera estricta las indicaciones del dentista tras la cirugía. En Vitaldent recomiendan mantener una higiene exhaustiva cepillando la zona a partir de las 24 horas y utilizando los enjuagues desinfectantes prescritos, evitar el consumo de tabaco y alcohol ya que dificultan la correcta circulación sanguínea e impiden una buena cicatrización, y tomar la medicación pautada por el profesional, como antiinflamatorios y antibióticos, respetando siempre la dosis y el tiempo indicado, y acudir a todas las revisiones de seguimiento programadas por el dentista para garantizar que el proceso de cicatrización y la integración del implante se desarrollen correctamente. Seguir estos consejos no solo protege la inversión en el implante, sino que asegura un anclaje exitoso y una boca saludable a largo plazo.

