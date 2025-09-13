Guillán celebra la fiesta de Santa María

Guillán celebra hoy sus fiestas en honor a Santa María e inaugura la exposición «Guillán no recordo. Así eramos», con años de instantáneas de sus vecinos. En cuanto a la celebración, la verbena estará amenizada por Los Player`s y Miramar, pero antes habrá sesión vermú con la charanga Xuntanza, colchonetas, toro mecánico y fiesta de la espuma y pasacalles. La misa será a las 13.00 horas.