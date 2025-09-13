El futuro parque acuático de Porto Piñeiro recibe un nuevo empujón

La Corporación municipal de Valga aprobará el lunes en sesión plenaria, con el voto favorable del gobierno mayoritario del PP, el expediente de contratación del proyecto denominado «Acondicionamiento y renaturalización de la zona Norte de la laguna de Porto Piñeiro».

¿Qué significa esto? Pues que la administración local da un paso más en su afán por hacer realidad una de las actuaciones más ambiciosas de cuantas están actualmente en marcha en toda la comarca, como es la creación del parque acuático de la laguna de Porto Piñeiro.

Ya se explicó en anteriores ocasiones que este macroproyecto tiene un presupuesto de unos 14 millones de euros y se va ejecutando muy poco a poco, fase a fase, a medida que el gobierno de José María Bello Maneiro va obteniendo subvenciones y liquidez para hacer frente a cada una de ellas.

Una pala excavadora junto a la laguna valguesa. / FdV

La última, iniciada hace solo unos días y dotada con 575.000 euros, consistente en el acondicionamiento de una playa artificial, lo cual incluye tanto la aportación de arena, como la dotación de alumbra, colocación de luminarias y balizas con bolardos en los caminos de acceso e instalación de mobiliario urbano.

Todo ello, hay que insistir, para transformar la laguna de Porto Piñeiro, con una lámina de agua de 5,32 hectáreas y que se formó de manera totalmente natural en una vieja explotación minera a cielo abierto, como sucedió en su laguna hermana de Mina Mercedes –a escasos metros– o en la de Pedras Miúdas (Catoira). El objetivo de acuerdos como el que se tomará mañana en el pleno, insiste el gobierno local, no es otro que convertir Porto Piñeiro en «un espacio de referencia ambiental y social».