La Fiscalía pide 14 años de prisión para un presunto violador arousano
El hombre será juzgado el martes en la Audiencia Provincial | El fiscal también reclama una indemnización para la víctima de 15.000 euros y un alejamiento de seis años
A. G.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo martes un juicio a puerta cerrada en el que se juzga a un arousano por una presunta violación cometida en noviembre de 2023. La Fiscalía pide para el individuo 14 años de prisión, a lo que se suma la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a los 300 metros a su víctima, su domicilio, lugar de trabajo y a cualquier lugar que ella frecuente durante seis años tras el cumplimiento de la pena. También incide en la necesidad de prohibir que pueda comunicarse con ella durante el mismo período de tiempo. Ese mismo período, el hombre deberá estar en libertad vigilada y con medidas de control para comprobar que cumple la condena en caso de que la Audiencia emita una resolución condenatoria.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía también reclama para el acusado el abono de 15.000 euros como indemnización para la víctima, que padece una discapacidad diagnosticada, por los daños morales causados. Los hechos habrían tenido lugar en un lugar público en uno de los municipios pertenecientes al partido judicial de Vilagarcía de Arousa durante el mes de noviembre de 2023. Los hechos estuvieron cerca de juzgarse el pasado 26 de junio, pero la causa resultó aplazad y se retoma ahora para dirimir que fue lo que ocurrió y adoptar las decisiones judiciales que sean necesarias.
La Fiscalía también ha solicitado que el juicio se celebre a puerta cerrada para la adecuada protección del derecho a la intimidad de la víctima y para evitarle perjuicios relevantes derivados de la vista oral. La causa ha sido instruida por el tribunal de instrucción número 3 de Vilagarcía.
