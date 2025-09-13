Festa da Vaca Cachena: preparan 225 kilos de carne
Se celebra mañana en Con da Hedra
M. Méndez
El monte de Con da Hedra, en San Vicente de O Grove, acoge mañana la ya tradicional fiesta de la vaca cachena. Fueron sacrificadas dos de las reses recientemente nacidas en las propiedades de la comunidad de montes, que de este modo va a repartir unos 225 kilos de carne entre 280 personas. Se sirve en empanada y «ó caldeiro». También hay pulpo.
La recuperación de esta fiesta, amenizada por el dúo Prisma, fue una de las acciones anunciadas por Manuel Castro Martínez cuando fue reelegido presidente de la comunidad de montes, hace solo tres semanas.
Así pues, el evento constituye también la puesta de largo de la nueva junta directiva, en la que participan Baldomero Otero Castro (vicepresidente), José Álvarez Vidal (tesorero), Juan Castro Blanco (contador), Dolores Ochoa Gondar (secretaria) y Fátima Meis Vidal (vicesecretaria).
Junto a ellos, los vocales Diana Caneda García, Luis Quintáns Abal y Servando Castro Iglesias –ellos como representantes del lugar de Reboredo–, Francisco Lijó Duro y Daniel Vidal Torrado –portavoces de Balea– y Santiago Magdalena Garrido y Cesáreo Varela Seijo, representantes de San Vicente.
