Fermín Muguruza pone en pie el Revenidas en su adiós

El festival Revenidas cruza el ecuador en Vilaxoán con uno de los conciertos estelares protagonizados por Fermín Muguruza.

El segundo día de música y fiesta en Vilagarcía deleitó a los miles de asistentes con una batería de once actuaciones hasta pasadas las cuatro de la madrugada.

Les Testarudes. / Iñaki Abella

Como viene siendo habitual, la jornada arrancó con varias sesiones de discoteca móvil antes de dar paso al punk rock del cuarteto del Val Miñor, Seitura. Las hermanas Kattalin y Ane Bárcena junto a Javier Jorajuria, componentes de la banda de pop electrónico J Martina, calentaron motores antes de una de las cabezas de cartel.

Banderas en apoyo a Palestina. | Iñaki Abella

Minutos antes de las siete de la tarde salió al escenario la coruñesa Sés, que derrochó puro carisma y energía ante el público vilagarciano. A continuación sería el turno de la banda catalana formada por nueve mujeres, Les Testarudes, justo antes del pase más esperado del día.

Fermín Muguruza se despidió Galicia en su gira de cuarenta aniversario por todo lo alto. Dos horas de directo de uno de los iconos del panorama musical nacional dieron paso a la recta final de la segunda fecha del Revenidas.

Les Testarudes. | Iñaki Abella

Baiuca y el dúo catalán Svetlana pusieron la música electrónica por todo lo alto con sus actuaciones ya caída la noche. La velada la cerraron los valencianos Sons of Aguirre & Scila y el grupo italiano Talco, con sendos conciertos de carácter combativo y de denuncia de injusticias.

18 horas de fiesta

Para la penúltima jornada del festival llegan 18 horas de música ininterrumpida.

Lendakaris Muertos, Riot Propaganda, La Élite o Herdeiros son algunos de los pases más destacados del día.

Los altavoces comenzarán a resonar a partir de las once de la mañana, con Filloas, «uno de los artistas llamados a ser referencia de su generación», aseguran desde la organización sobre el artista de pop urbano en gallego.

A continuación, saltarán nada más y nada menos que Lendakaris Muertos, que dará su último concierto en Galicia antes de su anunciado parón indefinido.

Monoulious Dop tomará el relevo en su regreso a Vilaxoán para animar la sesión del vermú. Acto seguido, actuará uno de los artistas gallegos de mayor renombre en la música contemporánea: Mondra. Ya por la tarde los gaditanos F.R.A.C. derrocharán su estilo que combina rimas de romancero gaditano con instrumentales de rap.

A las 17.30 será el turno de Dakidarría, la banda gallega que ha actuado en más ocasiones en el Revenidas. Desde la capital de España llega Bewis de la Rosa, «el máximo exponente del rap rural», cuentan.

Uno de los grupos más destacados del hard rock nacional, Herdeiros da Crus, estrenará en directo su nuevo disco, además de rememorar su colección de clásicos.

Onza, Riot Propaganda, La Élite, La Fúmiga y Omiri pondrán el cierre a la jornada de mayor actividad del festival en Vilaxoán.

La celebración continuará en el Escenario Galicia con el fin de fiesta a cargo de Yaya Dj, que dará las últimas pinceladas de música del día.