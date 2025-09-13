EU exige a Ravella que reclame a la constructora del albergue
Esquerda Unida considera que el Concello de Vilagarcía debe reclamar los arreglos del albergue de Carril a la empresa constructora en respuesta a la garantía: «Si no, pagaría la ciudadanía y sería una tomadura de pelo». Asimismo considera qu esto «es un despropósito más de un gobierno incapaz de gestionar lo público».
El grupo opositor cree que se podría aprovechar para conocer el grado de ocupación que tuvo en sus tres meses abierto, antes de que la Xunta lo cerrara por desprendimientos en el techo. Y es que nunca estuvo de acuerdo con el gasto de 600.000 euros en esto: «La prioridad real de este Concello era dotarse de un centro de día público o de una residencia, servicios urgentes y necesarios para los vecinos», declaró Juan Fajardo.
Asimismo considera que es «un nuevo episodio de la nefasta gestión de las infraestructuras públicas en Vilagarcía (...) Empresas que incumplen plazos, que incrementan los costes y que cuando las obras presentan desperfectos a posteriori –como con el carril bici– es el propio Concello quien paga».
