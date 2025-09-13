Despedida hacia la Antártida en el Cons da Garda
Los militares abandonan O Grove
M. Méndez
El conocido establecimiento hotelero Cons da Garda, en San Vicente de Grove, despidió a los integrantes de la Campaña Antártica del Ejército de Tierra, que cada año acuden a la villa meca para prepararse. Se alojaron, como siempre, en el negocio de Manuel y Beatriz Castro.
Los integrantes de la XXXIX Campaña Antártica del Ejército de Tierra, a desplegar entre diciembre y el próximo mes de marzo, son los comandantes Javier Abizanda Sánchez e Ignacio Hernández de Paz, el capitán José Antonio Aparcero Suero, al frente del área de Sanidad, el teniente coronel Miguel Ángel Pelaez Guerra (Medio Ambiente), el brigada Luis Montoya Martín (Movimiento y navegación) y el capitán Pablo Vázquez Paredes, que junto al brigada Miguel Blanco Campos abanderan el área de Comunicaciones.
A su vez, el brigada Alonso Javier Prados Herrero y el subteniente Rodrigo Losua Iruretagoyena se ocuparán de Motores, mientras que los subteniente Fidel Pérez Solera y Antonio Bello Yus harán lo propio con Instalaciones, encargándose de Alimentación los cabos Azucena Cachón Vicente y Carlos Javier Rodríguez Quesada.
Su misión, como siempre, «mantener la presencia física de España en el territorio antártico en cumplimiento de los acuerdos suscritos por nuestro país en el marco del Tratado Antártico y sus protocolos», además de colaborar con el Gobierno de España en «las labores de investigación científica realizadas en la isla Decepción y en aquellos otros lugares del territorio antártico que se determinen».
