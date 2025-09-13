Cuatro heridos cuando esperaban al bus en una discoteca de Pontecesures para volver a casa
El vehículo maniobraba en una rotonda situada justo al lado de la conocida sala de fiestas
Sucedió la pasada madrugada en la carretera que avanza hacia Valga, Caldas y Pontevedra
M. Méndez
Las tradicionales y siempre concurridas fiestas de la conocida discoteca Chanteclair, situada en el límite fronterizo entre los Concellos de Pontecesures y Valga, tuvieron un final accidentado la pasada madrugada.
Cuatro personas resultaron heridas de carácter leve, presentando golpes, contusiones, pequeñas heridas y puede que alguna fisura, sobre todo en las extremidades inferiores.
Y todo después de haber sido arrolladas cuando, supuestamente, esperaban a uno de los autobuses que operan en esta sala para recoger a los clientes, lo cual facilita el disfrute de la misma y evita que muchos conduzcan bajo los efectos del alcohol.
Pero esta vez todo se complicó cuando el autobús maniobraba en el entorno de la sala de fiestas y alcanzó a tres peatones que se encontraban en la carretera –se desconocen las causas que los llevaron a invadir la calzada–, mientras que el cuarto herido estaría sobre la acera.
Fue al filo de las seis y media de la madrugada en la rotonda de la carretera Nacional 550 (Pontecesures-Caldas-Pontevedra), situada justo al lado de la discoteca Chanteclair.
El suceso obligó a intervenir al Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Padrón, efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y miembros de la Guardia Civil de Tráfico.
Lo hicieron a instancias de 112 Galicia, donde aclaran que los heridos fueron evacuados en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.
