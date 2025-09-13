CCCO acusa a la administradora de «bloquear» la venta y poner en «riesgo» a Fricam y Atunlo

Los casi 200 trabajadores de Fricam (Cambados) y Atunlo (O Grove) están en una situación «crítica» dada la maraña de intereses que rodea al concurso de acreedores de la empresa matriz y que no les permite operar con normalidad, poniendo en riesgo su viabilidad, según denunciaron ayer algunos de los representados por CCOO: «Solo pedimos trabajar tranquilos. Hay carga de trabajo y clientes, pero así no vamos a salir del hoyo».

El caso es que hay una oferta para su adquisición, pero este sindicato acusa a la administradora concursal de no presentarla en el juzgado para su valoración, porque «antepone el interés económico, solo busca rascar más dinero, que llegue una oferta más alta y está jugando con estas familias», denunciaron los secretarios de Industria Miguel María (comarcal) y Pedro Comesaña (Galicia).

La propuesta les da «confianza» porque «apuesta por la continuidad» de las plantas, afirmaron, desvelando que se trata de Mare Inversiones e Inmuebles, una firma fundada el año pasado en Vigo para la gestión de activos inmobiliarios y vinculada a la familia Pernas, del grupo Coper, que fue uno de los accionistas de la empresa matriz, la cual entró en concurso voluntario de acreedores en mayo de 2024 y que era propietaria del 65% de las factorías de Cambados y O Grove.

El resto, está en manos de pequeños accionistas, según María, que agradeció su continuidad. Sin embargo, no saben cuánto resistirán, ni los clientes: «La situación es crítica».

Tanto los sindicalistas como los presidentes de ambos comités de empresa relataron que el bloqueo de las cuentas por el concurso «es un problema serio porque dificulta tener liquidez» para operar en el día a día, desde hacer el acopio de material hasta otras cuestiones, y todo el activo líquido se destina a las nóminas.

Retrasos en las nóminas

No han corrido la misma suerte que los 40 empleados de la planta de Vigo despedidos y que «siguen sin cobrar las liquidaciones y los finiquitos». Pero aunque no haya impagos, sí hay retrasos: «A veces no sabes muy bien que día vas a cobrar y nos han llegado a pagar en tres veces. Necesitamos estabilidad para organizar nuestra vida, como cualquier trabajador», lamentó Luis Bouzón, de Cambados.

«Llevamos años y medio con esta incertidumbre. Solo pedimos trabajar con normalidad para dar fiabilidad a los clientes. Estamos sufriendo», aportaba su compañero de O Grove, Iago García.

Según el secretario arousano de CCOO, «además de carga de trabajo actual, hay potencial para seguir creciendo», así que no descartan iniciar movilizaciones si la administradora concursal «no desiste de este bloqueo, porque no es justo».

María indicó que al principio había una «relación cordial» y que le dieron un margen por las vacaciones de verano, porque Mare presentó la oferta el 31 de julio; que incluso les «sorprendió» la demora. Pero ahora creen que «se guía únicamente por intereses económicos».

A este respecto, aseguraron que cobra «cerca de 41.000 euros al mes por el proceso y se llevaría un tanto por ciento de comisión» de la venta.